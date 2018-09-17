На День міста 2018 в Чернівцях - концерт учасників фесту Червона Рута- 18.09.2018 11:42
Гала-концерт переможців різних років Всеукраїнського фестивалю сучасної та популярної музики "Червона рута" відбудеться в Чернівцях 6 жовтня 2018 року на Соборній площі.
Як повідомили в управлінні культури Чернівецької міської ради, концерт відбудеться в рамках святкування Дня міста Чернівців 2018.
На сцену гала-концерту, що відбуватиметься на Соборній площі, як і всі концерти до Дня міста, піднімуться відомі українські гурти та виконавці, що виступают в жанрах рок, поп-музика та акустика.
Початок концерту - 6 жовтня о 18:00.
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