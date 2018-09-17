



ДТП в Чернівцях в районі Автовокзалу 18 09 2018 - 18.09.2018 10:15

Вранці вівторка, 18 вересня, в Чернівцях сталась дорожня аварія - на дорозі збили людину.

Очевидці повідомляють, що подія сталась неподалік від управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в Чернівцях, поблизу перехрестя вулиць Головна та Комарова.

Згідно з повідомленням Управління патрульної поліції Чернівців, під колеса автівки раптово вискочила пішоход - жінка 60 років. Водійка авто не встигла вчасно загальмувати, аби уникнути зіткнення. В результаті старша жінка отримала травми та була госпіталізована до лікарні.

На місце події для встановлення обставин ДТП виїхала слідчо-оперативна група. Жінка, що здійснила наїзд на пішохода, відвозила на своїй машині дитину до школи.

Платинова Буковина, Чернівці

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