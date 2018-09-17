



В Пхеньяні розпочався саміт за учісті лідерів обох Корей - 18.09.2018 09:28

На саміт до Пхеньяну вперше за 11 років прибув президент Південної Кореї Мун Чже Ін. Лідери Північної та Південної Кореї зустрічаються вже втретє, і їхні переговори на саміті стосуватимуться покращення стосунків між країнами та питань розброєння КНДР.

Власне, саміт в Пхеньяні, що розпочався 18 вересня, триватиме два дні.

Делегацію на чолі з Мун Дже Іном в аеропорту Пхеньяна зустрів особисто північнокорейський лідер Кім Чен Ин. Попередня зустріч між керівниками обох Корей відбувалась на кордоні країн в демілітаризованій зоні.

В делегації Південної Кореї також присутній Лі Дже-Йон, віце-президент компанії Samsung. Президент країни висловив думку, що Дже-Йон допоможе вийти в переговорах на гідний рівень стосовно торгівля та бізнес-співпраці між країнами. В той же час нагадаємо, що санкції США проти КНДР все ще блокують усі великі торгівельні угоди між країнами Корейського півострова.



Цьому передувала зустріч 27 квітня, що відбулась у місті Пханмунджомі, де сторони у 1953 році дійши домовленості про припинення вогню, тобто, фактичного завершення Корейської війни. Власне, юридично війна ще не завершена, оскільки формальної угоди ніхто не підписував. Власне, війна тривала з 25 червня 19650 року до 27 липня 1953 року, у якій втрати склали порядка 150 тисяч військових в США, Південної Кореї та союзників, а також близько 800 тисяч військовців КНДР та Китаю. Втрати мирного населення з боку Північної Кореї склалиприблизно 200 тисяч сіб. Порядка 1 мільйона людей з числа миного населення загинуло з боку Південної Кореї. Цей конфлікт в світі розглядався як війна між США та ООН проти армії Ктаю та військово-повітряних сил Радянського Союзу.

Платинова Буковина

Всі новини