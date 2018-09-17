В Пхеньяні розпочався саміт за учісті лідерів обох Корей

- 18.09.2018 09:28
В Пхеньяні розпочався саміт за учісті лідерів обох Корей

На саміт до Пхеньяну вперше за 11 років прибув президент Південної Кореї Мун Чже Ін. Лідери Північної та Південної Кореї зустрічаються вже втретє, і їхні переговори на саміті стосуватимуться покращення стосунків між країнами та питань розброєння КНДР.

Власне, саміт в Пхеньяні, що розпочався 18 вересня, триватиме два дні.

Делегацію на чолі з Мун Дже Іном в аеропорту Пхеньяна зустрів особисто північнокорейський лідер Кім Чен Ин. Попередня зустріч між керівниками обох Корей відбувалась на кордоні країн в демілітаризованій зоні.

В делегації Південної Кореї також присутній Лі Дже-Йон, віце-президент компанії Samsung. Президент країни висловив думку, що Дже-Йон допоможе вийти в переговорах на гідний рівень стосовно торгівля та бізнес-співпраці між країнами. В той же час нагадаємо, що санкції США проти КНДР все ще блокують усі великі торгівельні угоди між країнами Корейського півострова.

Цьому передувала зустріч 27 квітня, що відбулась у місті Пханмунджомі, де сторони у 1953 році дійши домовленості про припинення вогню, тобто, фактичного завершення Корейської війни. Власне, юридично війна ще не завершена, оскільки формальної угоди ніхто не підписував. Власне, війна тривала з 25 червня 19650 року до 27 липня 1953 року, у якій втрати склали порядка 150 тисяч військових в США, Південної Кореї та союзників, а також близько 800 тисяч військовців КНДР та Китаю. Втрати мирного населення з боку Північної Кореї склалиприблизно 200 тисяч сіб. Порядка 1 мільйона людей з числа миного населення загинуло з боку Південної Кореї. Цей конфлікт в світі розглядався як війна між США та ООН проти армії Ктаю та військово-повітряних сил Радянського Союзу.

Платинова Буковина

Ключові слова: саміт в кндр 18-19 вересня, кндр та південна корея, саміт між двома кореями

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Фищук увійшов до рейтингу найбільш безвідповідальних губернаторів Портал "Слово і діло" склав рейтинг керівників обласних державних адміністрацій
- 18.09.2018 12:17
Подробиці аварії на Кормарова 18 09 2018 Наразі на місці події правоохоронці проводять першочергові слідчі дії та встановлюють всі обставини
- 18.09.2018 12:12
На День міста 2018 в Чернівцях - концерт учасників фесту Червона Рута Гала-концерт переможців різних років Всеукраїнського фестивалю сучасної та популярної музики "Червона рута"
- 18.09.2018 11:42
Поліція закликає до ініціювання роботи судової системи України! Станом на сьогодні спочатку поточного року до суду спрямовано 198 справ, для порівняння за весь 2017 - 172, 2016 - 102, 2015 - 123, 2014 - 155, 2013 - 172. Але на жаль активної роботи тільки однієї поліції недостатньо.
- 18.09.2018 10:47
ДТП в Чернівцях в районі Автовокзалу 18 09 2018 Вранці вівторка, 18 вересня, в Чернівцях сталась дорожня аварія - на дорозі збили людину.
- 18.09.2018 10:15
Зі зміною даних необхідно оновлювати інформацію в Держреєстрі Якщо у громадянина змінились реєстраційні дані: місце проживання, або прізвище, - необхідно
- 18.09.2018 09:59
В SpaceX назвали ім'я першого космічного туриста Першим космічним туристом, який відправиться на орбіту Місяця на кораблі транспотної BFR від SpaceX
- 18.09.2018 09:11
ЄЦБ випустить оновлені банкноти 100 та 200 євро Банкноти номіналом 100 та 200 євро отримають оновлений дизайн, про що повідомили в Європейському Центральному банку.
- 17.09.2018 16:53
На Глибоччині у жителя вилучили незаконну зброю Поліція вкотре нагадує громадянам, що незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами
- 17.09.2018 16:05
20% українських родин можуть втратити субсидії Під час наступного опалювального сезону в Україні приблизно на 20% скоротиться кількість отримувачів субсидій
- 17.09.2018 15:25

Всі новини