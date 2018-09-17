



ЄЦБ випустить оновлені банкноти 100 та 200 євро - 17.09.2018 16:53

Банкноти номіналом 100 та 200 євро отримають оновлений дизайн, про що повідомили в Європейському Центральному банку.

Зміниться не тільки зовнішнє оформлення банкнот, але й безпекові функції грошей - вони мають стати більш захищеними.

Власне, при детальному огляді на вершині сріблястої смужки на супутниковій голограмі можна побачити дрібні символи. Їх особливо видно під прямим освітленням, і вони пеерміщаються по номеру. На сріблястій смузі також можна побачити портрет Європи, великий символ та архітектурний мотив. Номер смарагду на нових купюрах також отримав покращеня.

Що стосується колірної гами, то у ЄЦБ вирішили залишити її без змін. Повідомляється, що нові 100- та 200-єврові купюри надійдуть до обігу вже наступного року, з 28 травня.

Нові банкноти, на відміну від старих, отримають більш чітке та крупне зобаження номіналів. У дизайні більш активно буде використано рельєфні зображення. Окрім того, якщо розглядати написи під різними кутами, вони змінюватимуть свій колір. Нові купюри також отримають додаткові елементи захисту, а також додаткові портрети фінікійської царівни Європи в вигляді водяного знаку та голограми.

Платинова Буковина

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