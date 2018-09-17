



На Глибоччині у жителя вилучили незаконну зброю - 17.09.2018 16:05

Поліція вкотре нагадує громадянам, що незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами тягне за собою кримінальну відповідальність

15 вересня поліцейські Глибоцького відділення поліції в ході проведення операції «Зброя та вибухівка» задокументували злочинну діяльність 44-річного місцевого жителя.

Під час проведення санкціонованого обшуку у помешканні порушника, поліцейські виявили та вилучили 30 набоїв калібру 5.45 мм та гранату типу «РГН». Зловмисник у минулому вже потрапляв в поле зору правоохоронців.

Того ж дня, поліцейські Заставнівщини в ході обшуку оселі 41-річного жителя села Дорошівці вилучили два револьвери іноземного виробництва, три набої калібру 7.62 мм та сім набоїв 5.45 мм.

Розпочаті кримінальні провадження за статтями 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Слідчі звернулися до суду з клопотаннями про призначення відповідних експертиз. Тривають слідчі дії.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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