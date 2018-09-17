



20% українських родин можуть втратити субсидії - 17.09.2018 15:25

Під час наступного опалювального сезону в Україні приблизно на 20% скоротиться кількість отримувачів субсидій. Причина полягатиме у введенні нових правил призначення субсидії.



Власники авто не старше 5 років, особи, що мають у власності квартири площею від 120 квадратних метрів та будинки від 200 квадратних метрів, отримувачі спадшини на суму від 50 тисяч гривень та більше, а також ті, хто зробив покупку на аналогічну суму, можуть позбавитись субсидії. Також втрата знижки загрожує тим, хто має борг за комунальні послуги на суму від 340 гривень, родини з одним непрацюючим чоловіком без сплати єдиного соцвнеску.

За словами керівника директорату сім'ї та соціальної підтримки Міністерства соціальної політики України Віталія Музиченка, можуть бути окремі винятки, коли субсидію призначать, припустимо, при покупці на суму понад 50 тисяч гривень. Однак, такий випадок може розглядатись в індивідуальному порядку на комісії, після ретельних перевірок інспеторами.

Загалом, кожна п'ята родина, яка минулого року отримувала субсидію під час опалювального сезону, вже цієї осені може її позбутись. Водночас, всі мають право подати заяву на отримання субсидії.

В якості прикладу було наведено родину з двох пенсіонерів, які лише удвох проживають у квартирі площею 120 квадратних метрів, та окрім пенсійних виплат, інших доходів не мають. В цьому випадку комісія від служби соцального захисту надішле до них комісію для визначення умов життя. Таким чином, навіть ті особи, хто не може офіційно претендувати на субсидію, може її отримати.

Платинова Буковина

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