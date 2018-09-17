В сутичках під ГПУ в прямому ефірі побили журналістку- 17.09.2018 14:36
В понеділок, 17 вересня, під стінами Генеральної прокуратури України в Києві стався пікет, під час якого представники націоналістичного руху вчинили спробу потрапити всередину приміщення ГПУ. Активісти задіяли каміння та димові шашки, а проти них всередині будівлі був задіяний сльозогінний газ та імпровізований водомет.
Акція протесту відбулася через видачу Росії Тимура Тумгоєва, підозрюваного в участі у "ІДІЛ" у Сирії. Учасники акції зазначають, що Тимур просив про політичний притулок, однак українськими державними органами в цьому йому було відмовлено. Також відмову було підтверджено у судах.
В Генеральній прокуратурі України відзначили, що вони не отримували жодних даних про участь Тумгоєва у АТО або його бажання брати участь в операції ГПУ.
За словами активістів Національного корпусу, під стіни ГПУ стягнули підрозділи спецпризначенців, серед яких були помічені бійці колишнього "Беркуту", що брали участь в подіях Євромайдану.
Під час прямого включення з місця подій однієї з журналісток в кадр попав чоловік, який почав лаятись та ображати представницю ЗМІ, навіть жбурнув в неї якийсь предмет. Незважаючи на це, дівчина продовжила трансляцію, але згодом якась жінка спробувала прибрати мікрофон. Інша ж жінка вдарила журналістку в обличчя. Згідно частини 1 статті 171 Кримінального кодексу України, де йдеться про перешкоджання професійній діяльності журналістів, було відкрите кримінальне провадження.
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