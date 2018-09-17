



Угонщик авто в Чернівцях протаранив 9 машин - 17.09.2018 13:48

В Чернівцях на вулиці Богомольця в понеділок, 17 вересня, сталась аварія за участі 9 автівок. Як повідомляється, винуватцем даної ДТП став водій авто марки Жигулі, який протаранив дев'ять машин та огорожу.

ДТП сталась поблизу медичного університету.

В поліції зазначають, що винуватець ДТП поїхав по вулиці Богомольця, де діє односторонній рух, але вирушив проти руху, вже порушуючи правила. Там він протаранив дев'ять автівок, після чого врізався у паркан. Чоловік намагався втекти з місця події, але був оперативно затриманий поліцією. Інші автомобілі отримали серйозні ушкодження.

На час скоєння аварія, про свідчить тест, чоловік був тверезим.

Поліції порушник повідомив, що хотів "відчути смак життя", покататись "по-людськи", через що вирішив вкрасти автомобіль. Угон він здійснив на вулиці Зеленій. А з місця події він втік, бо боявся розправи людей.

Платинова Буковина, Чернівці

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