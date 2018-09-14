



Через ураган Флоренс в США загинуло 18 осіб - 17.09.2018 10:37

Кількість жертв тропічного ураган Флоренс у США продовжує збільшуватись. Наразі відомо про 18 загиблих в результаті удару стихії.

Такі цифри озвучують представники телекомпанії CBS.

Власне, в результаті урагану без електропостачання лишились порядка 740 тисяч будинків та підприємств. Наразі ж повідомляється про ослаблення шторму, який тепер відносять до рівня тропічної депресії.

Нагадаємо, що декілька днів тому ураган Флоренс дістався до східного узбережжя США, що викликало появу сильних дощів та повеней в регіоні. Було проведено евакуацію бллизько 1,5 мільйона осіб. В тимчасових притулках зараз знаходяться тисячі людей, що були змушені покинути своє житло через стихію. Без електрики наразі перебувають порядка 800 тисяч людей.

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