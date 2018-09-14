



Основні положення проекту держбюджету на 2019 рік - 14.09.2018 16:27

До Верховної Ради на розгляд 14 вересня Кабінет Міністрів планує передати проект державного бюджету України на 2019 рік. В проекті планується врахувати підвищення мінімальних пенсійних виплат та зарплатні. Також йдеться про збільшення видатків на армію, кошти на обслуговування зовнішніх боргів та субсидії.

Окрім того, йтиметься і про курс долару. Кабмін припускав у наступному році зростання на 6,5%, але, як зазначив прем'єр-міністр, в новому проекті встановлено інфляцію на рівні 7,4%.

Національний банк України, зазначимо, намагаєься контролювати зростання цін. Це призвело до збільшення облікової ставки до 18% з 17,5%, і прогноз НБУ щодо інфляції на наступний рік складає 6%, і якщо даний прогноз справдиться, то рівень інфляції наступного року буде найнижчим за останній час. Зазначимо також, що на це рінк прогнозувався рівень інфляції на рівні 8%, тоді як у реальності він склав 13,7%.

В держбюджет на 2019 рік закладено курс долара на рівні 30 гривень за 1 долар США. Однак, експерти вважають, що курс може зрости більше - якщо ціни на зовнішні товари сировинного експорту втримати не вдасться, та Україна не продовжить співпрацю з МВФ.

Щодо пенсій та зарплатні, то у 2019 рці планується довести рівень прожиткового мінімуму до відмітки у 2011 гривень (проти теперішніх 1853 гривень). В липні та грудні наступного року відбудеться індексація виплат. Мінімальну пенсію планують довести до рівня 1497 гривень на початку наступного року, та до рівня 1624 гривні до кінця 2019 року. Також з урахуванням росту середньої зарплати наступного року також мають перерахувати пенсії. Цей перерахунок потребує орієнтовно 20 мільярдів додаткових гривень.

Також нагадаємо, щл на сьогодні мінімальна зарплатня скадає 3723 гривні, тоді як в бюджеті на 2019 рік з січня планується встановити 4170 гривень мінімалки.

Дефіцит бюджету встановили на рівні 2,2% ВВП, тобто, він має зменшитись завдяки зростанню економіки на 3%. Частково доходи від приватизації також можуть покрити дефіцит. Зазначимо, що приватизація у 2017 році принесла порядку 17 мільярдів гривень, та близько 21 мільярда гривень - у 2018 році, та це не допомогло вплинути на жоден з показників. Однак, в міністерстві фінансів оптимістично вважають, що позитивний ефект від приватизації буде відчутним вже наступного року. Прогноз на дохід з приватизації на 2019 рік складає 17 мільярдів гривень.

Видатки на оборону в бюджеті на 2019 рік передбачені на рівні 200 мільярдів гривень, тоді як на 2018 рік було закладено порядка 165 мільярдів. 27,6 мільярдів прогнозується виділити Міністерству охорони здоров'я, та 56 мільярдів закладуть на ремонт та будівництво доріг.

Попередні показники видатків на субсидії складають орієнтовно 90 мільярдів гривень, все залежатиме від тарифу на газ для населення.

Окрім того, плпнується серйозно скоротити витрати бюджету через те, що рекордні для України суми мають бути витрачені на обслуговування та погашення державного боргу України.

Платинова Буковина

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