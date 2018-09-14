



На будівництві в Польщі знову загинув українець - 14.09.2018 14:59

28-річний громадянин України загинув у Польщі на об'єкті будівництва під час проведення робіт.

Трагедія сталась під час будівництва житлового комплексу в місті Лодзь вранці у п'ятницю, 14 вересня.

Як повідомляється, інцидент стався на будівництві на перехресті вулиць Пілсудського та Килинського. Українець зірвався з висоти 15 поверху та розбився насмерть.

На місце події оперативно прибули рятувальнии та медики швидкої допомоги, але все, що вони змогли зробити - це констатувати смерть будівельника. Інші подробиці даної трагедії наразі невідомі.

Платинова Буковина

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