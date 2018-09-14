Відбулось перше засідання у справі про усунення Каспрука

- 14.09.2018 13:03
Відбулось перше засідання у справі про усунення Каспрука

Підготовче засідання у справі про відсторонення від виконання обов'язків мера Чернівців Олексія Каспрука розпочалось у п'ятницю, 14 вересня. Відзначимо, що Каспрук звернувся з позовом до Чернівецького окружного адміністративного суду, оскільки рішення депутатів міськради про його відсторонення вважає незаконним.

Розглядає справу сьогодні суддя Олег Боднарюк.

Окрім того, секретар міської ради Василь Продан подав клопотання про залучення себе в якості третьої особи на стороні відповідача без самостійних вимог. Дане клопотання було задоволено.

Як відзначила представниця Каспрука у суді Тетяна Шепелько, і мер міста, і громадськість зацікавлені в тому, щоб розгляд справи відбувся неупереджено, швидко та об'єктивно, а рішення про дострокове припинення повноважень очільника міста було скасоване.

Наступне зусідання в рамках підготовчого провадження у даній справі відбудеться наприкінці місяця - 28 вересня 2018 року.

Платинова Буковина, Чернівці

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