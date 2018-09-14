



Шнобелівська премія-2018: найгірші наукові відкриття - 14.09.2018 12:21

В Sanders Theatre, у Гарвардському університеті днями відбулось нагородження так званою Шнобелівською премією за найгірші досягнення цього року в науці та не тільки. Нагорода також носить назву "Анти-Нобель".

Літературного анти-Нобеля в цьому році отримали вчені, які доказали, що більшість користувачів складних пристроїв не читає інструкцій до них.

Нагороду у галузі хімії вручили за визначення того, що кращим засобом для чищення бруних поверхонь є слина людини.

В медицинському напрямку лауреатами Шнобелівської премії стали вчені, які доказали, що виведенню каменів у нирках сприяє катання на атракціоні "американські гірки".

Премію миру було вручено вченим, які визначили мотивацію, частоту та ефект нецензурної лайки та інших викриків іспанських водіїв на дорозі.

Що стосується досліджень в галузі біології, то премію було вирішено розділити між інтернаціональною командою вчених, до складу якої увійшли колумбійці, швейцарці, французи, німці та шведи. Їхнім досягненням став доказ того факту, що смак вина значно покращує муха, яка потрапила у келих.

У відкриттях в сфері харчування первенство дісталось британському вченому, який навів докази про недостатню калорійність людського м'яса у порівнянні з іншими видами. Згідно з його твердженнями, люди вживали у їжу собі подібних лише з ритуальних переконань.

Платинова Буковина

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