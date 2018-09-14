Через Солсбері США планують посилити санкції проти РФ

- 14.09.2018 11:54
Через Солсбері США планують посилити санкції проти РФ

Пакет санкцій США проти Росії за отруєння колишнього розвідника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії планується розширити та посилити. Відзначимо, що другий пакет санкцій стане більш жостким і вступить у силу вже з листопада цього року.

Відповідну заяву озвучила у Конгресі Маніша Сінгх, помічник державного секретаря США з економічних та ділових питань.

Вона зазначила, що новий пакет санкцій передбачає також введення санкцій, пов'язаних із банками, забороною на фінансову допомогу та поставки оборонної продукції.

Дані санкції вводяться в якості відповіді на відмову російського керівництва у наданні доступу інспекторам на хімічні об'єкти. Окрім того, Москва відмовилась надати США "верифіковане підтвердження" того факту, що надалі країна не буде використовувати хімічну зброю, що знаходиться під забороною.

Платинова Буковина

Ключові слова: санкції проти росії, американські санкції проти рф, санкції за отруєння скрипалів

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