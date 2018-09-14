



Через Солсбері США планують посилити санкції проти РФ - 14.09.2018 11:54

Пакет санкцій США проти Росії за отруєння колишнього розвідника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії планується розширити та посилити. Відзначимо, що другий пакет санкцій стане більш жостким і вступить у силу вже з листопада цього року.

Відповідну заяву озвучила у Конгресі Маніша Сінгх, помічник державного секретаря США з економічних та ділових питань.

Вона зазначила, що новий пакет санкцій передбачає також введення санкцій, пов'язаних із банками, забороною на фінансову допомогу та поставки оборонної продукції.

Дані санкції вводяться в якості відповіді на відмову російського керівництва у наданні доступу інспекторам на хімічні об'єкти. Окрім того, Москва відмовилась надати США "верифіковане підтвердження" того факту, що надалі країна не буде використовувати хімічну зброю, що знаходиться під забороною.

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