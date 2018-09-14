Найзатребуваніша послуга Чернівецького ОДП - видача кодів

- 14.09.2018 10:41
Найзатребуваніша послуга Чернівецького ОДП - видача кодів

Центр обслуговування платників Чернівецької ОДПІ надає повний спектр адміністративних, консультаційних, інформаційних послуг, здійснює прийом звітності, вхідної кореспонденції та видачу ключів електронно-цифрового підпису.

Найпопулярнішою є послуга - видача картки платника податків та внесення до паспорта громадянина України даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків.

За інформацією начальника управління обслуговування платників Чернівецької ОДПІ Оксани Дьоміної, упродовж восьми місяців цього року в Центрі обслуговування платників Чернівецької ОДПІ реєстраційний номер облікової картки платника податків отримали 9070 громадян, що на 1880, або на понад 26 відсотків більше, ніж торік.

Подати документи для проведення реєстрації в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, отримати картку платника податків, консультацію щодо переліку необхідних документів або заповнення Облікової картки № 1ДР можна у ЦОП Чернівецької ОДПІ.

Нагадуємо: Центр обслуговування платників Чернівецької ОДПІ знаходиться за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 200-а. Звертайтеся до нас у робочі дні з 9:00 до 18:00 години (у п’ятницю з 9:00 до 16:45; у суботу з 9:00 до 13:00).

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: податкова чернівці, видача ідентифікаційних кодів чернівці

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