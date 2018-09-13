



В нічній аварії в Чернівцях загинув пасажир іномарки - 13.09.2018 13:22

Поліція встановлює причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди. Слідчі розпочали кримінальне провадження.

Автопригода з трагічними наслідками сталася 13-го вересня близько о пів на першу годину ночі по вулиці Заводській обласного центру.

На місці події працівники поліції встановили: 30-річний водій автомобіля "Volkswagen Golf Plus" не впорався з керуванням на ділянці дороги з заокругленням і в’їхав у дерево.

Від отриманих внаслідок ДТП травм 25-річний пасажир іномарки загинув на місці події . Водія автівки з політравмою доставлено до реанімаційного відділення Лікарні швидкої медичної допомоги.

За фактом автопригоди розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Наразі проводиться досудове розслідування.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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