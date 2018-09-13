



Дітей без щеплень не допускатимуть у школи та садочки - 13.09.2018 11:51

Спільний наказ підписали Міністерство освіти та науки разом з Міністерством охорони здоров'я України. Згідно з даним документом, дітей, що не мають необхідних щепень, заборонено допускати до навчального процесу у школах та дитячих садках.

Представники обласних державних адміністрацій та КДМА отримали відповідний документ із підписами керівників відомств.

В Україні наразі досить складна ситуація із захворюванням на кір. Від початку 2018 року було зафіксовано майже 30 тисяч захворювань, з яких 13 випадків мали летальний наслідок.

В прес-службі Мінздраву відзначають, що в Україні наразі ситуація з такими захворюваннями, як епідемічний паротит, краснуха, кір, дифтерія, кашлюк, отримала загрожуючого розвитку. Виснвоок щодо цього можна зробити через періоди підйому та паду захворювань, що йдуть один за одним. Ситуація з інфекційними захворюваннями протягом останніх п'яти років в Україні - вкрай напружена.

З початком навчального року значно збільшується ризик поширення вказаних інфекцій. Через це в наказі рекомендують вжити заходів для надання профілактичних щеплень в повному об'ємі для охоплення населення та недопущення дітей без щеплення (за відсутності протипоказань) до навчального процесу в заклади освіти. Дана вимога вказана у статті 15 Закону України "Про захист населення від інфекційних захворювань".

Дана стаття передбачує, що дітям не дозволяється відвідувати заклади освіти, якщо вони не отримали профілактичні щеплення згідно з календарем щеплень.

Платинова Буковина

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