Дітей без щеплень не допускатимуть у школи та садочки

- 13.09.2018 11:51
Дітей без щеплень не допускатимуть у школи та садочки

Спільний наказ підписали Міністерство освіти та науки разом з Міністерством охорони здоров'я України. Згідно з даним документом, дітей, що не мають необхідних щепень, заборонено допускати до навчального процесу у школах та дитячих садках.

Представники обласних державних адміністрацій та КДМА отримали відповідний документ із підписами керівників відомств.

В Україні наразі досить складна ситуація із захворюванням на кір. Від початку 2018 року було зафіксовано майже 30 тисяч захворювань, з яких 13 випадків мали летальний наслідок.

В прес-службі Мінздраву відзначають, що в Україні наразі ситуація з такими захворюваннями, як епідемічний паротит, краснуха, кір, дифтерія, кашлюк, отримала загрожуючого розвитку. Виснвоок щодо цього можна зробити через періоди підйому та паду захворювань, що йдуть один за одним. Ситуація з інфекційними захворюваннями протягом останніх п'яти років в Україні - вкрай напружена.

З початком навчального року значно збільшується ризик поширення вказаних інфекцій. Через це в наказі рекомендують вжити заходів для надання профілактичних щеплень в повному об'ємі для охоплення населення та недопущення дітей без щеплення (за відсутності протипоказань) до навчального процесу в заклади освіти. Дана вимога вказана у статті 15 Закону України "Про захист населення від інфекційних захворювань".

Дана стаття передбачує, що дітям не дозволяється відвідувати заклади освіти, якщо вони не отримали профілактичні щеплення згідно з календарем щеплень.

 

Платинова Буковина

Ключові слова: щеплення для дітей, обов'язкові щеплення для дітей україна, епідемія кору україна

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

В Києві розпочинається щорічний економічний форум YES Щорічна зустріч Ялтинської європейської стратегії YES розпочинається сьогодні, 13 вересня, у Києві
- 13.09.2018 16:16
На Землі очікується магнітна буря На сонячній короні декілька днів тому виник отвір, через що в сторону нашої планети відбувся викид сонячної речовини
- 13.09.2018 16:00
Суд у справі усунення Каспрука перенесли на 10 днів За словами Олексія Каспрука, якого було усунуто від виконання обов'язків мера Чернівців, вважає...
- 13.09.2018 14:40
Коли очікувати перший магазин IKEA в Україні Президент України Петро Порошенко провів зустріч зі Стефаном Вановербеке, головним виконавчим директором
- 13.09.2018 14:05
В нічній аварії в Чернівцях загинув пасажир іномарки Поліція встановлює причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди
- 13.09.2018 13:22
На Буковині чоловіка вбили у власному гаражі Жителька Вижницького району Чернівецької області 12 вересня близько опівдня звернулась до поліції
- 13.09.2018 13:07
Франківчанка на Буковині з непогашеною судимістю продовжувала красти Маючи непогашену судимість і фігуруючи у справі по крадіжці, уродженка Прикарпаття
- 13.09.2018 12:14
В Чернівцях запроваджено маршрут №5а Новий автобусний маршрут - №5А - почав курсувати в Чернівцях з понеділка 10 вересня
- 13.09.2018 11:18
НАБУ озвучила звинувачення на адресу міністра Омеляна Детективи Національного антикорупційноо бюро України повідомили міністру інфраструктури
- 13.09.2018 11:03
Податки на нерухомість цього року перевищили на 54% минулорічні Упродовж восьми місяців цього року до бюджету Чернівців сплачено 12,9 млн грн податку на нерухоме майно
- 13.09.2018 10:07

Всі новини