



Перевізникам в Чернівцях дали 2 тижні на усунення недоліків - 12.09.2018 15:48

Ситуацію з пасажирськми перевезеннями в Чернівцях напередодню обговорювали в Чернівецькій міські раді.

Обговорення відбулось за участі міських перевізників, членів виконкому міськради, працівників юридичного управління та департаменту ЖКГ, а також небайдужих чернівчан.

Член виконкому Антоніна Бабюк на свої сторінці у Facebook відзначила, що перевізникам надали час - два тижні, за які їм необхідно усунути недоліки та порушення у роботі.

Зокрема, порушення стосуються перевезень учасників АТО. Як заявив член виконкому міськради Степан Меленко, водії маршруток, що здійснюють перевезення на Калинівський ринок, відмовляються надавати безкоштовно послуги з перевезення бійцям АТО. Окрім того, йшлося про постійні порушення графіку руху транспорту.

Чернівчан закликали бути відповідальними, фіксувати та передавати інформацію про порушення у сфері громадських перевезень.

Платинова Буковина, Чернівці

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