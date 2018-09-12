



Поліція затримала підпалювача автівок - 12.09.2018 15:07

Правоохоронці з’ясували: 27-річний чернівчанин через конфлікт з сусідом спалив йому автомобіль. Але на цьому зловмисник не спинився і підпалив ще один фургон на своїй вулиці. Працівники Чернівецького відділу поліції спільно з патрульними оперативно розшукали та затримали палія. Порушника поміщено до медичної установи для лікування.

Вночі 11-го вересня до поліції надійшло одразу два повідомлення про підпал автотранспорту. Спочатку близько о пів на третю годину ночі по вулиці Кишинівській загорівся автомобіль «Peugeot Bipper». А вже за півтори години на спецлінію «102» надійшло повідомлення про підпал «Opel Combo» по вулиці Магалянській.

В ході першочергових розшуково-слідчих дій поліціянти встановили особу палія. Місцевий житель 1991 року народження неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців через свій агресивний характер і погрози сусідам.

Беручи до уваги, що порушник перебуває на обліку у психіатра і може й надалі завдати шкоди собі та оточуючим, його поміщено на лікування до психіатричної лікарні.

За обома фактами підпалу слідчі розпочали кримінальні провадження за частиною 2 статті 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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