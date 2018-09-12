



Одна бджола зіпсувала чоловіку світовий рекорд - 12.09.2018 14:36

Пасічник з Саудівської Аравії на ім'я Зухаїр Фатані в міста Табук запланував 11 вересня встановити світовий рекорд та отримати особисту позначку у Книзі рекордів Гіннеса. Однак цьому завадила одна-єдина бджола.



Рекорд мав заключатись в наступному. Зухаїр планував посадити на себе трутнів загальної масою 100 кг, кількість яких склала б 20 тисяч. Для приваблення бджіл-самців пасічник розмістив на своєму тілі декілька десятків бджелиних маток. Однак одна з комах виявилась надо примхливою і вирішила полетіти деінде. Через це Зухаїру не вистачило необхідної кількості бджіл для рекорду.

Цікаво, що пасічник вже вдруге намагається встановити рекорд. Минулого року його також спіткала невдача - протягом півтора години Фатані простояв вкритий тисячами бджіл, однак, достатньої кількості так і не зміг досягнути.

Бджолярством Зухаїр займається вже 30 років. За цей час в його організмі виробилась стійкість до бджолиної отрути. Головною мрією Фатані на сьогоднішній день є встановлення нового рекорду і перемога над китайцем Руаном Ляньмінем, який свого чау зміг утримати на собі 63,7 кілограмів бджіл.

Платинова Буковина

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