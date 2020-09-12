



Чим відрізняється мозок чоловіка та жінки - 12.09.2018 11:38

Між чоловіками та жінками існує безліч розбіжностей, причому, не лише в плані зовнішності. Вони мислять, діють та розмовляють інакше. Як заявляють вчені, розбіжності є навіть в будові мозку представників ризних статей.

Вченими у ХІХ столітті було встановлено, що вага мозку чоловіка більша, ніж у жінки. На рлзвиок у жінок часу було не так багато, оскільки головна роль жінки заключалась в праці на родину та вихованні дітей, через що вважалось, ніби жінки дурніші за чоловіків, що навіть доказують менші розміри головного мозку. Проте згодом було встановлено, що розмір мозку аж ніяк не впливає на розумові здібності людини, хоча в чоловіків мозок і дійсно на 10% більший, ніж у жінок.



Поширена також думка про те, що жінкам властиво більше говорити, є здібності до гуманітарних наук, у той час як головною чоловічою особливістю є математичний тим мислення, тобто, раціональність, розрахунки тощо. В дійсності це неправда, і немає ніяких розбіжностей в здібностях між чоловіками та жінками. Різні науки, зокрема, математику, і чоловіки, і жінки сприймають однаково. І від статі зовсім не залежить, які у людини будуть сформовані здібності.

Згідно поширеної в наукових колах думки, чоловіки та жінки мають різну схильність до хворо психічного характеру. Вважається, що синдром Туретта, гіперактивність та аутизм більш поширені серед чоловіків, у той час як жінок частіше вражають депресії, анорексія та панічні атаки. Насправді, поки що впевнених доказів або спростування такої думки немає, адже дослідження лише проводяться. В будь-якому випадку, такі дослідження покликані покращити методи лікування психічних розладів та хвороб.

Думка про півкулі мозку, де одна при певних здібностях може бути задіяна частіше та більше, ніж інша, не що інше, як вигадка. Те саме і в різниці між чоловіками та жінками - її просто-напросто немає, оскільки прадставники обох статей в рівній мірі використовують обидві півкулі власного мозку. Проте, варто зазначити, що зв'язки всередині півкуль мозку значно розвиненіші у чоловіків, а у жінок такі зв'язки більш розвинені між півкулями. Однак механізм таких зв'язків поки що остаточно не вивчений, і не відомо, як це може впливати на поведінку людини.

Платинова Буковина

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