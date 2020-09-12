Чим відрізняється мозок чоловіка та жінки

- 12.09.2018 11:38
Чим відрізняється мозок чоловіка та жінки

Між чоловіками та жінками існує безліч розбіжностей, причому, не лише в плані зовнішності. Вони мислять, діють та розмовляють інакше. Як заявляють вчені, розбіжності є навіть в будові мозку представників ризних статей.

Вченими у ХІХ столітті було встановлено, що вага мозку чоловіка більша, ніж у жінки. На рлзвиок у жінок часу було не так багато, оскільки головна роль жінки заключалась в праці на родину та вихованні дітей, через що вважалось, ніби жінки дурніші за чоловіків, що навіть доказують менші розміри головного мозку. Проте згодом було встановлено, що розмір мозку аж ніяк не впливає на розумові здібності людини, хоча в чоловіків мозок і дійсно на 10% більший, ніж у жінок.

Поширена також думка про те, що жінкам властиво більше говорити, є здібності до гуманітарних наук, у той час як головною чоловічою особливістю є математичний тим мислення, тобто, раціональність, розрахунки тощо. В дійсності це неправда, і немає ніяких розбіжностей в здібностях між чоловіками та жінками. Різні науки, зокрема, математику, і чоловіки, і жінки сприймають однаково. І від статі зовсім не залежить, які у людини будуть сформовані здібності.

Згідно поширеної в наукових колах думки, чоловіки та жінки мають різну схильність до хворо психічного характеру. Вважається, що синдром Туретта, гіперактивність та аутизм більш поширені серед чоловіків, у той час як жінок частіше вражають депресії, анорексія та панічні атаки. Насправді, поки що впевнених доказів або спростування такої думки немає, адже дослідження лише проводяться. В будь-якому випадку, такі дослідження покликані покращити методи лікування психічних розладів та хвороб.

Думка про півкулі мозку, де одна при певних здібностях може бути задіяна частіше та більше, ніж інша, не що інше, як вигадка. Те саме і в різниці між чоловіками та жінками - її просто-напросто немає, оскільки прадставники обох статей в рівній мірі використовують обидві півкулі власного мозку. Проте, варто зазначити, що зв'язки всередині півкуль мозку значно розвиненіші у чоловіків, а у жінок такі зв'язки більш розвинені між півкулями. Однак механізм таких зв'язків поки що остаточно не вивчений, і не відомо, як це може впливати на поведінку людини.

 

Платинова Буковина

Ключові слова: мозок людини

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

В Чернівцях відсвяткують річницю виконання Червоної рути В Чернівцях до річниці виконання пісень "Червона рута" та "Водограй" 13 вересня відбудеться свято української пісні
- 12.09.2018 13:56
Російський суд виніс вирок Роману Сущенку В Росії українському журналісту Роману Сущенку винесли остаточний вирок - 12 років ув'язнення в колонії суворого режиму.
- 12.09.2018 12:53
В ДТП у Польщі загинула українка В Польщі біля міста Томашів сталась дорожня аварія, в результаті якої загинула громадянка України - 19-річна дівчина.
- 12.09.2018 12:20
Буковинці та франківчани другу добу перекривають дорогу Протягом другої поспіль доби жителі Чернівецької та Франківської областей проводять спільну акцію та перекривають дорогу.
- 12.09.2018 11:20
На Азовському напрямку посилено військову присутність ЗСУ Як повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Сергій Попко, угрупування українських
- 12.09.2018 10:54
Віктор Балога очолить виборчий штаб Гриценка Народний депутат України Віктор Балога очолить виборчий штаб голови партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка, що балотуватиметься в президенти України під час виборів 31 березня 2019 року.
- 12.09.2018 10:16
Працівники Ryanair знову страйкують - відмінено 150 рейсів В Німеччині стався черговий страйк співробітників компанії-авіаперевізника Ryanair. Через це в компанії відмінили
- 12.09.2018 10:03
12 вересня - допит свідків у справі Білика Судове слухання у справі про підкуп виборців - щодо депутата Чернівецької міської ради Ростислава Білика
- 12.09.2018 09:20
Поліція Чернівців обсудила шляхи покращення роботи Ефективне використання робочого часу й людського ресурсу, а також скорочення терміну
- 12.09.2018 09:03
Поліція Чернівців оперативно затримала кішенькового злодія Правопорушник не так давно повернувся із місць позбавлення волі, де відбував покарання за злочини пов’язані з наркотиками
- 11.09.2018 17:05

Всі новини