Працівники Ryanair знову страйкують - відмінено 150 рейсів

- 12.09.2018 10:03
Працівники Ryanair знову страйкують - відмінено 150 рейсів

В Німеччині стався черговий страйк співробітників компанії-авіаперевізника Ryanair. Через це в компанії відмінили 150 рейсів з 400. Протягом 24 годин біло скасовано рейси, що заплановані з вильоту з німецьких аеропортів, про що попереднь повідомила компанію профспілка пілотів Vereinigung Cockpit.

В Ryanair роспішили поінформувати про це пасажирів та пообіцяли спробувати запустити повноцінний розклад. Однак пізніше стало відомо про відміну 150 рейсів.

В профспілці повідомля.ть, що вимагають покращення умов праці та підвищення платні для свої членів вже протягом тривалого часу, однак в Ryanair досі не вирішили нічого на рахунок переговорів, та позитивних зрушень немає. Для вирішення проблеми досягнених в авіакомпанією домовленостей, зазначають в профспілці пілотів, недостатньо.

Наразі страйкують 400 пілотів та 1000 бортпровідників авіакомпанії Ryanair.

Як зазначив Кенні Джейкобс, директор компанії з маркетингу, дані протести нанесуть більше шкоди для роботи Ryanair в Німеччині. За умов їх продовження буде прийматись рішення про зменшення кількості робочих місць для пілотів та відповідно членів екіпажу.

Раніше пілоти Ryanair вже влаштовували страйки з вимогами підвищення платні та покращення умов праці. Вони відбувались в ряді європейських країн. Тоді конфлікт вдалось залагодити.

В Україні авіаперевізник Ryanair розпочав роботу з 3 серпня 2018 року.

Платинова Буковина

Ключові слова: раян еір німеччина, страйк раян еір

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