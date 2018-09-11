



Учень елітної школи в Києві наніс вчительці ножові поранення - 11.09.2018 16:36

Подія сталась в столичній спеціалізованій школі №94 "Елада" в понеділок, 10 вересня. Повідомляється, що через незадовільну оцінку учень восьмого класу раптово накинувся на вчительку інформатики, розбив їй голову стільцем, після чого наніс декілька ударів ножицями.

Літню вчительку терміново госпіталізували до міської клінічної лікарні №17 і вже провели декілька операцій, адже ударами жінці було пошкоджено легені. Також вона отримала інші серйозні травми. Дитину також після випадку було відправлено до лікарні - учень знаходиться в шоковому стані. З ним наразі працюють лікарі та психологи.

Психологи також працюють з дітьми, яки стали свідками даної події.

Відповідно до даної ситуації було відкрите кримінальне провадження - згідно частини 1 статті 121 Кримінального кодексу України, де йдеться про умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень.



В школі заявляють, що учень не витримав навантаження у школі, через що і вчинив напад на вчительку.

Хлопець ще не досягнув віку, аби нести кримінальну відповідальність за скоєне. Через це як суб'єкт злочину учня розглядати не можна. У відношенні до нього можуть бутти застосованіприммусові заходи виховного характеру. Проте лише слідство та суд встановлять, чи притягувати дитину до таких заходів.

Платинова Буковина

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