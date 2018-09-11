



Плутон знову буде вважатись планетою - 11.09.2018 15:15

В Сонячній системі кількість планет до 2006 року складала дев'ять планет. Після цьго Міжнародний астрономічний союз прийняв рішення про озбавлення Плутону статусу планети. Вчені віднесли небесне тіло до транснептунових об'єктів поблизу хмари Оорта. Власне, визначення планети стало інакшим. Тепер це - космічне тіло, що має гравітаційну силу для очищення власної орбіти від більш дрібних об'єктів.

Проте в спецалізованому журналі Icarus було нещодавно опубліковане дослідження, в якому йдеться, що дослідницька література не підтримує вищевказану класифікацю планет. Про це заявив планетолог Філіп Метцгер.

За словами вченого, він ознайомився з джерелами літератури за останні 200 років, і в результаті ліше в одній публікації, датованій 1802 роком, він зміг відшукати, що аргумент очищення орбіти був використаний для визначення планети. Таким чином, ще з часів Галілея супутники Європа та Титан вважались планетами.

Метцгер зазначив, що також вчені мають біше ста прикладів, у яких планетологи порушували дефініцію Міжнародного астрономічного союзу, використовуючи слово "планета". Проте ці порушення мали місце через так звану функціональну користь. Планетолог зазначає, що невірно використовувати таке визначення, оскільки дефініція не пояснює, що саме означає розчищати орбіту. В буквальному сенсі жодна планета своєї орбіти не очищує, тому і планет по суті не існує, згідно цього визначення.

Платинова Буковина

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