Штучний інтелект виявив таємничі сигнали з далекої галактики

- 11.09.2018 11:35
Штучний інтелект виявив таємничі сигнали з далекої галактики

72 невідомі сигнали, джерело яких знаходиться в далекому космосі, було тримано нещодавно за допомогою штучного інтелекту.

Повідомляється, що джерело даних радіоімпульсів знаходиться на відстані приблизно 3 мільярдів світових років від нашої планети, в одній з далеких галактик. Дані сигнали являють собою, як вказують вчені, вибухи енергії, і їх тривалість не перевищує кількох мілісекунд. Еквівалент таким сигналам можуть стати викиди енергії Солня протягом десятків тисяч років.

Варто зазначити, що існуючими раніше методами було вкрай складно в швидкі терміни обробити досить великий об'єм інформації, як ці імпульси. Однак із розвитком технологій, сокрема - штучного інтелекту, вдалось визначити притаманні для конкретних вибухів характеристики. Комп'ютерна система змогла провести аналіз приблизно 400 терабайт інформації, зібраної протягом минулих років.

Незважачюи на таке відкриття, вчені досі не можуть вкаати, що саме послужило джерелом подібних радіосигналів, та що вони можуть означати. 

Платинова Буковина

Ключові слова: космічні сигнали, сигнали з космосу, розвиток штучного інтелекту

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