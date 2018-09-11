Україна отримала перший американський тепловоз General Electric

- 11.09.2018 09:32
Україна отримала перший американський тепловоз General Electric

Перший локомотив багатогалузевої корпорації General Electric (США) прибув до України, про що повідомив виконуючий обов'язки керівника Укрзалізниці Євген Кравцов на сторінці у соцмережі Facebook.

Повідомляється, що перший локомотив для України американського виробництва прибув морем - до порту Чорноморська. Зранку планується вже перевантаєити його на рейки.

Усього з General Electric Transportation планується доставити до України 30 тепловозів GE TE33AC - в рамках угоди, складеної з Укрзалізницею на суму порядка 1 мільярда доларів. Нові тепловози допоможуть оновити та модернізувати тяговий рухомий склад на українськиій залізниці. В рамках першого етапу співпраці Укрзалізниця отримає 30 американських магістральних тепловозів.

Повідомляєтся, що в Україні буде зосереджено 10% складових виробництва. Пізніше локомотиви будуть збиратись, використовуючи щонайменше 40% складових українського виробництва. Такі локомотиви вартують 4,7 мільйони за одиницю. Сума контракту в межах поставок першої партії сягає 140 мільйонів доларів.

Нагадаємо, що перший локомотив для України компанія General Electric Transportation виготовила в липні цього року. Згідно заяви голови українського уряду Володимира Гройсмана, вони будуть вводитись в експлуатацію вже з поточної осені.

Платинова Буковина

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