



В канадському Едмонтоні відкрито Генеральне консульство України - 10.09.2018 17:25

В канадській провінції Альберта, в місті Едмонтон відбулось урочисте відкриття Генерального консульства України.

У відкритті відомства взяв участь міністр закордонних справ України Павло Клімкін, який відзначив, що відкриття консульства є визначною подією для України та Канади.

За словами очільника МЗС, Україна цим відкриттям визнає особливу роль української громади на Заході Канади. Ця подія атакож стане поштовхом для укладання нових торгових та інвестиційних контрактів.

Генеральне консульство в Едмонтоні стало першим для України, яке було відкрите після початку російської агресії. До цього в Канаді вже існувало дві дипломатичні установи - посольство України в Оттаві та консульство у Торонто.

Платинова Буковина

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