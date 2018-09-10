



На яких умовах Україна може постачати воду Криму - 10.09.2018 15:06

За словами заступника міністра України з питань тимчасово окупованих території та внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака, Україна може відновити поставки питної води для окупованого Криму, однак, для цього необхідне виконання певних умов.

Власне, офіційних запитів про водопостачання півострова від РФ не надходило.

Як зазначив Гримчак, перш за все Росія має визнати, що півострів Крим було дійсно окуповано. Після цього може йтись про початок діалогу з питання водопостачання, а також про вартість поставок води.

Нагадаємо, що в окупованому Криму через діяльність заводу Кримський титан місцеві жителі почали жалітись на токсичні викиди та отруєння. Наразі роботу заводу було призупинено. Про погіршення самопочуття також повідомляли близько 60працівників Прикордонної служби України, і шістьох з них було госпіталізовано.

Платинова Буковина

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