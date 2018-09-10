



В Сокирянах розшукують грабіжників ювелірного магазину - 10.09.2018 12:16

Посеред білого дня злочинці увірвалися до крамниці та заволоділи коштовними прикрасами. Наразі встановлюється перелік поцупленого та сума завданих збитків.

Близько опівдня 9-го вересня двоє невідомих чоловіків у масках зайшли до магазину у місті Сокиряни. Погрожуючи предметом, схожим на зброю, та завдавши ударів 37-річній жінці-продавцю, зловмисники розбили вітрини й заволоділи ювелірними виробами. Після скоєння злочину нападники поїхали на позашляховику «Jeep Grand Cherokee» іноземної реєстрації у невідомому напрямку.

Слідчі Сокирянського відділення поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 4 статті 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Поліція вживає заходів для встановлення осіб нападників і їх місцезнаходження.

Якщо вам відома будь-яка інформація про злочинців і місце їх перебування, прохання повідомити поліцію за номером спецлінії «02».

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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