В Сокирянах розшукують грабіжників ювелірного магазину- 10.09.2018 12:16
Посеред білого дня злочинці увірвалися до крамниці та заволоділи коштовними прикрасами. Наразі встановлюється перелік поцупленого та сума завданих збитків.
Близько опівдня 9-го вересня двоє невідомих чоловіків у масках зайшли до магазину у місті Сокиряни. Погрожуючи предметом, схожим на зброю, та завдавши ударів 37-річній жінці-продавцю, зловмисники розбили вітрини й заволоділи ювелірними виробами. Після скоєння злочину нападники поїхали на позашляховику «Jeep Grand Cherokee» іноземної реєстрації у невідомому напрямку.
Слідчі Сокирянського відділення поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 4 статті 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Поліція вживає заходів для встановлення осіб нападників і їх місцезнаходження.
Якщо вам відома будь-яка інформація про злочинців і місце їх перебування, прохання повідомити поліцію за номером спецлінії «02».
Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області
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