



В жовтні 2018 розпочинається осінній призов на строкову службу - 10.09.2018 10:30

Осінній призов до армії на строкову службу в Україні розпочинається з жовтня. Він стосуватиметься українців 20-27 років, що пройшли медкомісію та не мають законних засад для звільнення від військової служби чи відтермінування її проходження. Військових строкової служби на Донбас в зону проведення Операції об'єднаних сил направляти не будуть. Також військові строкової служби отримають компенсацію, розмір якої дорівнює розміру мінімальної зарплати - 3723 гривні.

Для призовників, які ухиляються від проходження військової служби, будуть застосовуватись покарання, аж до кримінальної відповідальності. Кодекс про адміністративні порушення свідчить про те, що штраф за неявку до військкомату досягає 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 126 гривень. Повторне порушення призводить до збільшення штрафу - від 10 до 15 мінімумів, тобто, до 255 гривень.

Ігнорування повістки без штрафів можливе лише за поважних умов, серед яких - хвороба, що підтверджена довідкою, смерть рідних, стихійне лихо тощо.

Більш суворе покарання загрожує тим особам, хто отримав повістку та розписався, однак, або відмовився від проходження служби, або не з'явився до військкомату.Покарання в таких випадках може бути таке - позбавлення волі терміном до 3 років.

Здебільшого, як зазначають юристи, йдеться про умовний термін позбавлення волі. Виправдовувальний вирок суд може винести в тому випадку , якщо особа, що ухиляється від служби, зможе доказати відсутність намірів порушувати закон.

Платинова Буковина

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