Снігопад в Африці - тварини потерпають від холоду- 10.09.2018 09:33
Минулими вихідними Африку засипав снігопад. Як повідомив місцевий ветеринар Самуель Старленд, сніжити на півдні континенту почало ще у суботу, 8 вересня.
Було відчутне ріщке зниження температури повітря - стовпчики термометрів опустились із позначки у +16 градусів до нульової відмітки. До 7 см снігу випадо буквально за декілька годин.
за словами вет-лікаря, найскрутнішою ситуація виявилася для тварин, адже для них такі перепади температур не є нормальними. Старленду разом із колегами прийшлося виїжджати в пустелю, аби перевірити самопочуття тварин. Листя дуже холодне, через що жирафи відмовляються його їсти та голосно кричать. Дуже мерзнуть слони - вони в буквальномв сенсі тремтять від холоду.
В організації Severe Weather Europe повідомили, що тварин рятували за допомогою теплих речей. Незважаючи на те, що буквально за декілька годин сніг розтанув, холодна температура повітря все ж нікуди не зникла.
Відзначимо, що в Південно-Африканській республіці в серпні цього року також мав місце снігопад. Дорогу, що поєднує Йоганнесбург з портом Дурбан, було вирішено перекрити через заметіль. Без крайньої плтреби місцевим жителям порекомендували не полишати свої оселі та не виходити надвір.
Коментарі (0)
Другие новости:
- 10.09.2018 10:20
- 10.09.2018 09:23
- 07.09.2018 17:37
- 07.09.2018 17:32
- 07.09.2018 17:07
- 07.09.2018 16:58
- 07.09.2018 16:35
- 07.09.2018 16:21
- 07.09.2018 14:51
- 07.09.2018 14:27