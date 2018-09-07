Снігопад в Африці - тварини потерпають від холоду

- 10.09.2018 09:33
Снігопад в Африці - тварини потерпають від холоду

Минулими вихідними Африку засипав снігопад. Як повідомив місцевий ветеринар Самуель Старленд, сніжити на півдні континенту почало ще у суботу, 8 вересня. 

Було відчутне ріщке зниження температури повітря - стовпчики термометрів опустились із позначки у +16 градусів до нульової відмітки. До 7 см снігу випадо буквально за декілька годин.

за словами вет-лікаря, найскрутнішою ситуація виявилася для тварин, адже для них такі перепади температур не є нормальними. Старленду разом із колегами прийшлося виїжджати в пустелю, аби перевірити самопочуття тварин. Листя дуже холодне, через що жирафи відмовляються його їсти та голосно кричать. Дуже мерзнуть слони - вони в буквальномв сенсі тремтять від холоду.

В організації Severe Weather Europe повідомили, що тварин рятували за допомогою теплих речей. Незважаючи на те, що буквально за декілька годин сніг розтанув, холодна температура повітря все ж нікуди не зникла.

Відзначимо, що в Південно-Африканській республіці в серпні цього року також мав місце снігопад. Дорогу, що поєднує Йоганнесбург з портом Дурбан, було вирішено перекрити через заметіль. Без крайньої плтреби місцевим жителям порекомендували не полишати свої оселі та не виходити надвір.

Платинова Буковина, Чернівці

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