Гройсман анонсував підвищення зарплатні в 2019 році- 07.09.2018 17:32
В Україні з 1 січня 2019 року зросте мінімальна заробітна плата. Анонсував підвищення платні прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Таку заяву голова українського уряду озвучив під час робочого візиту у Вінницькій області.
Власне, за початку наступного року мінімальна зарплатня збільшиться до розміру 4170 гривень. Відзначимо, що на теперішній момент мінімалка складає 3732 гривні.
Гройсман зазначив, що збільшення зарплати має бути відображене в бюджеті країни на 2019 рік.
Нагадаємо, що розмір інімальної зарплатні на рівні 3723 гривні діє у 2018 році. Перше серйозне підвищення сталось у 2017 році, коли мінімальну зарплатню збільшили майже у два рази - до рівня 3200 гривень.
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