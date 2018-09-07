



Невідомий обдурив літню буковинку на 20 тис грн - 07.09.2018 17:07

Заяви про шахрайство надходять до поліції майже щодня. Поліцейські вкотре застерігають жителів Буковини не довіряти незнайомцям, які можуть представлятися банківськими працівниками, псевдо-правоохоронцями або ж операторами мобільного зв’язку.

6-го вересня близько 19 години до поліції звернулася 81-річна чернівчанка, котра стала жертвою чергового шахрая. Як розповіла потерпіла поліцейським їй зателефонував невідомий та повідомив, що її син скоїв ДТП. Співрозмовник увійшовши в довіру до жінки пообіцяв допомогти у непритягненні родича до кримінальної відповідальності за винагороду в сумі 6 тисяч доларів США.

Та коли шахрай перепитав пенсіонерку скільки вона ладна віддати грошей для врятування сина від в’язниці, жінка не вагаючись назвала суму в тричі більшу. 20 тисяч доларів США чернівчанка передала невідомому за місцем проживання.

Тільки після передачі коштів жінка зрозуміла, що стала жертвою шахрайства так як в неї сина немає.

За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження, передбачене статтею 190 (Шахрайсво) Кримінального кодексу України. Наразі працівники поліції вживають всіх заходів, щодо встановлення особи зловмисника.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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