Полісмени з групами реагування провели тренування на Сторожинеччині- 07.09.2018 16:58
Правоохоронці районних підрозділів поліції продовжують вдосконалювати свою майстерність та професійні навички.
6-го вересня в приміщення Сторожинецького відділу поліції було проведено навчальне заняття з особовим складом груп реагування патрульної поліції. В ньому взяли участь поліцейські Сторожинецького відділу, Глибоцького, Герцаївського та Новоселицького відділень поліції.
Під час заняття його учасники підвищували свій освітньо-кваліфікаційний рівень та вдосконалювали свої професійні навички в службовій діяльності. Крім цього присутніх знайомили з інтегрованими базами даних, а також із роботою термопринтерів для винесення електронних постанов.
Учасники заняття на практиці моделювали ситуації, які можуть статися під час несення служби та які першочергові дії потрібно проводити. А також наголосили на дотриманні міри особистої безпеки в ході виконання службових обов’язків.
Заступник начальника Управління превентивної діяльності ГУНП в Чернівецькій області Віктор Патарак зазначив: такі заняття підвищують кваліфікаційний рівень особового складу поліції для надання якісних поліцейських послуг.
Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області
Коментарі (0)
Другие новости:
- 10.09.2018 10:20
- 10.09.2018 09:33
- 10.09.2018 09:23
- 07.09.2018 17:37
- 07.09.2018 17:32
- 07.09.2018 17:07
- 07.09.2018 16:35
- 07.09.2018 16:21
- 07.09.2018 14:51
- 07.09.2018 14:27