Полісмени з групами реагування провели тренування на Сторожинеччині

- 07.09.2018 16:58
Полісмени з групами реагування провели тренування на Сторожинеччині

Правоохоронці районних підрозділів поліції продовжують вдосконалювати свою майстерність та професійні навички.

6-го вересня в приміщення Сторожинецького відділу поліції було проведено навчальне заняття з особовим складом груп реагування патрульної поліції. В ньому взяли участь поліцейські Сторожинецького відділу, Глибоцького, Герцаївського та Новоселицького відділень поліції.

Під час заняття його учасники підвищували свій освітньо-кваліфікаційний рівень та вдосконалювали свої професійні навички в службовій діяльності. Крім цього присутніх знайомили з інтегрованими базами даних, а також із роботою термопринтерів для винесення електронних постанов.

Учасники заняття на практиці моделювали ситуації, які можуть статися під час несення служби та які першочергові дії потрібно проводити. А також наголосили на дотриманні міри особистої безпеки в ході виконання службових обов’язків.

Заступник начальника Управління превентивної діяльності ГУНП в Чернівецькій області Віктор Патарак зазначив: такі заняття підвищують кваліфікаційний рівень особового складу поліції для надання якісних поліцейських послуг.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: Поліція Буковини, групи реагування патрульної поліції

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