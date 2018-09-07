



Денис Пушилін став новим головою ДНР - 07.09.2018 16:35

Так звана місцева влада в Донецьку призначила і п'ятницю, 7 вересня, нового очільника самопроголошеної "ДНР". Ноим очільником донецьвих бойовиків став Денис Пушилін.

Рішення про призначення виконуючим обов'язки голови "ДНР" Дмитра Трапезніктіа генеральна прокуратура самопроголошеної республіки визнала незаконним. Через це народна рада "ДНР" провела голосування, в результаті якого було обрано Пушиліна в якості тимчасового виконувача обов'язків голови "ДНР".

Пушилін висловив подяку за підтримку та відзначив, що продовжуватиме гідно справу загиблого Захарченка.

Нагадаємо, що про смерть ватажка донецьких терористів Олександра Захарченка стало відомо тиждень тому, 31 серпня. Він помер в результаті вибуху в донецькому ресторані. Замість нього був призначений на керівни пост перший віце-рем'єр "ДНР" Дмитро Трапезніков.

Після повідомлення про знищення Захарченко стао відомо про масові затримання на Донбасі. Про відїзд найближчого оточення вбитого Захарченка стало відомо 1 вересня.

Платинова Буковина, Чернівці

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