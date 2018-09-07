Фищука звинувачують в кришуванні вирубки лісу

- 07.09.2018 14:27
Фищука звинувачують в кришуванні вирубки лісу

Згідно заяви керівника Антикорупційної спільноти Буковини Романа Лавріва, лобіював питання незаконної вирубки лісу на Буковині очільник Чернівецької ОДА Олександр Фищук. Лавріву про це, за його словами, зізнався колишній головний лісівник області Роман Череватий. 

Роман Лаврів зазначає, що йому було надано неспростовні докази стосовно того, що губернатор щомісяця робив відрахування за незаконні послуги, та про розміри таких відрахувань.

На такі заяви відреагував Олександр Фищук, зазначивши, що все сказане - вигадки та брехня, оскільки він майже від початку виступав за відставку Череватого з посту очільника управління лісомисливським господарством Чернівецької області.

Також Фищук направив до Прем'єр-мініста України лист, в якому просить створити для перевірки даної інформації комісію. За його словами, цькування його як голови Чернівецької ОДА також дискредитує виконавчу гілку влади.

Зазначимо, що відносно особи губернатора Чернівецької області неодноразово виникали скандали, тож не варто виключати причетність Фищука до лісових оборудок.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: Фищук Буковина, вирубка лісу чернівці

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Невідомий обдурив літню буковинку на 20 тис грн Заяви про шахрайство надходять до поліції майже щодня.
- 07.09.2018 17:07
Денис Пушилін став новим головою ДНР Так звана місцева влада в Донецьку призначила і п'ятницю, 7 вересня, нового очільника самопроголошеної "Д
- 07.09.2018 16:35
Жертвами землетрусу в Японії вже стали 18 людей На півночі Японії, на острові Хоккайдо стався землетрус, за результатами якого, як свідчать останні дані, загинуло 18 осіб.
- 07.09.2018 16:21
Після фестивалю з Томнатика прибрали дві підводи сміття На Буковині на горі Томнатик відбувся фестиваль «Любіть Буковину, бо вона того варта
- 07.09.2018 14:51
Україна повністю готова до опалювального сезону До нового опалювального сезону Україна готова на 100%. Про це повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройман.
- 07.09.2018 13:18
Середній вік українців менший, ніж в Європі Як зазначив директор Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України Володимир Курпіта, середня тривалість життя в
- 07.09.2018 12:58
Вибух в ресторані Старий Косів на Прикарпатті Ресторан "Старий Косів", що знаходиться в місті Косів Івано-Франківської області, був підірваний.
- 07.09.2018 12:32
В поліції розказали подробиці нічної стрілянини в Чернівцях Під час конфлікту між групою чоловіків двоє учасників сутички отримали непроникаючі вогнепальні поранення
- 07.09.2018 12:21
В Чернівцях помер депутат обласної ради Пішов з життя депутат Чернівецької обласної ради Василь Георгійович Телешман, що належав до фракції
- 07.09.2018 11:49
Понад 20 тис людей працевлаштовано в Чернівцях офіційно І це лише упродовж восьми місяців. Про такі дані свідчать повідомлення про прийняття працівників на роботу
- 07.09.2018 11:41

Всі новини