



Фищука звинувачують в кришуванні вирубки лісу - 07.09.2018 14:27

Згідно заяви керівника Антикорупційної спільноти Буковини Романа Лавріва, лобіював питання незаконної вирубки лісу на Буковині очільник Чернівецької ОДА Олександр Фищук. Лавріву про це, за його словами, зізнався колишній головний лісівник області Роман Череватий.

Роман Лаврів зазначає, що йому було надано неспростовні докази стосовно того, що губернатор щомісяця робив відрахування за незаконні послуги, та про розміри таких відрахувань.



На такі заяви відреагував Олександр Фищук, зазначивши, що все сказане - вигадки та брехня, оскільки він майже від початку виступав за відставку Череватого з посту очільника управління лісомисливським господарством Чернівецької області.

Також Фищук направив до Прем'єр-мініста України лист, в якому просить створити для перевірки даної інформації комісію. За його словами, цькування його як голови Чернівецької ОДА також дискредитує виконавчу гілку влади.

Зазначимо, що відносно особи губернатора Чернівецької області неодноразово виникали скандали, тож не варто виключати причетність Фищука до лісових оборудок.

Платинова Буковина, Чернівці

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