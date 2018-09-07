Україна повністю готова до опалювального сезону

- 07.09.2018 13:18
Україна повністю готова до опалювального сезону

До нового опалювального сезону Україна готова на 100%. Про це повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройман.

За словами очільника українського уряду, у випадку з несвоєчасним стартом опалювального сезону 2018-2019 відповідальність нрестимуть муніципалітети.

Також Гройсман закликав політичних діячів не вдаватись до залякування населення через зрив опалювального сезону. За його словами, наразі немає жодних проблем з електроенергією, підземні сховища наповнені газом в необхідній кількості, і наращзі система працює в шттатному режимі. А саме місцева влада, як підкреслив Гройсман, має відповідати за надання електрики, газу, гарячої та холодної води, опалення тощо.

Стосовно формування єдиної ціни на газ в Україні наразі Україна веде переговори з міжнародними партнерами. Для промисловості вартість газу складає 11 тисяч за 1000 кубометрів палива. Для населеня вартість складаж близько 7 тисяч. Прем'єр зазначив, що пошук рішень ще триває, і головне завдання керівництва країни - забезпечитти гідний захист простому населенню країни.

Платинова Буковина

Ключові слова: опалювальний сезон 2018 2019, опалення україна 2018-19

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