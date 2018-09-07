



Середній вік українців менший, ніж в Європі - 07.09.2018 12:58

Як зазначив директор Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України Володимир Курпіта, середня тривалість життя в Україні приблизно на 8 років менша, ніж у жителів Європи.

Так, Курпіта підкреслив, що від середніх показників тривалосьі життя в Європі Україна відставж приблизно на 8 років. В Україні двоє з трьох жителів вмирають в результаті неінфекційних захворювань, яким можна було би вчасно запобігти.

Окрім того, ще досить великими є показники поширення таких інфекційних хвороб, як ВІЛ/СНІД, а також гепатит С. Виправити дану ситуацію. можливо лише за умов комплексного підходу. Необхідно не лише говорити про самі хвороби, але й проводити активну роботу з населенням щодо запобігання хвороб та стосовно здорового способу життя.

Рішення в сфері громадського здоров'я наразі приймаються на рівні уряду, як зазначив Курпіта.

Власне, фінансування програм національного та регіонального рівня з громадського здоров'я на рівні з програмою фінансових гарантій вводиться в Україні з 1 січня 2020 року. Уряд також прийняв у серпні поточного року національний план стосовно неінфекційних хвороб, в якому йдеться про такі напрямки, як боротьба з зайвою вагою, здорове харчування, підвищення фізичної активності, а також забезпечення якісною водою, боротьба з шкідливими звичками - зокрема, тютюнопалінням та вживанням алкоголю.

Представник МОЗу зазначив, що активну роботу необхідно проводити з молоддю, зі студентами та організованими колективами, працювати також з підприємствами та структурами, які зацікавлені в міцній та здоровій нації.

Платинова Буковина

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