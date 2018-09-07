Вибух в ресторані Старий Косів на Прикарпатті

- 07.09.2018 12:32
Вибух в ресторані Старий Косів на Прикарпатті

Ресторан "Старий Косів", що знаходиться в місті Косів Івано-Франківської області, був підірваний. Інцидент з вибухом стався в районному центрі вночі 6 вересня. 

Як повідомили в поліції, вибух стався приблизно о 2 годині ночі. Вибухом було пошкоджено приміщення залу закладу. На місце події оперативно прибули поліцейські, і було встановлено, що зловмисники підірвали вибухову речовину.

Працівники прикарпатської поліції залучили до роботи спецпідрозділ "КОРД". В Івано-Франківському Управлінні ДВБ зазначили, що разом із керівництвом обласної прокуратури усього за дев'ять годин вдалось розкрити злочин та встановити особи порушників. Групу осіб, до якої увійшли п'ятеро місцевих жителів та жителів Закарпатської області, що вчинили даний вибух, було оперативно виявлено та затримано.

В поліції зазначають, що серед порушників - п'ятеро чоловіків, вік яких складає від 23 до 60 років. З них двоє - це мешканці Косівського району Івано-Франківської області, а решта троє - жителі Закарпаття.

Згідно з ознаками частини 2 статті 194 Кримінального кодексу України, де злочин описується як умисне знищення або пошкодження майна, було відкрите кримінальне провадження. Затриманим особам наразі готують запобіжний захід, який має обирати суд. Наразі триває слідство.

Згідно вказаної статті, покарання порушникам передбачене в якості позбавлення волі терміном від 3 до 15 років.

Нижче дивіться 3D-панораму комплексу Старий Косів.

Платинова Буковина

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