В Чернівцях помер депутат обласної ради

- 07.09.2018 11:49
В Чернівцях помер депутат обласної ради

Пішов з життя депутат Чернівецької обласної ради Василь Георгійович Телешман, що належав до фракції Аграрної партії України.

Повідомлення про смерть депутата опублікував очільник Чернівецької обласної ради Іван Мунтян на своїй сторінці в соцмережі Facebook. Також він озвучив слова співчуття родині. близьким, друзям та колегам померлого. Мунтян зазначив, що Василь Георгійович був щирим та добрим, він шанував рідну землю та був щирим патріотом своєї країни.

Зу сіх депутатів Чернівецької обласної ради Василь Георгійович Телешман був найстаршим. Він помер у п’ятницю, 7 вересня, після тривалої боротьби із важкою хворобою, як зазначають представники Аграрної партії Буковини.

Для довідки: Телешман Василь Георгійович народився 10 травня 1950 року, мав вищу освіту, безпартійний, був пенсіонером. Проживав в Кельменецькому районі Чернівецької області в селі Дністрівка.

Платинова Буковина, Чернівці

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