Понад 20 тис людей працевлаштовано в Чернівцях офіційно

- 07.09.2018 11:41
Понад 20 тис людей працевлаштовано в Чернівцях офіційно

І це лише упродовж восьми місяців. Про такі дані свідчать повідомлення про прийняття працівників на роботу, які направили до Чернівецької ОДПІ працедавці.

Як повідомила начальник управління обслуговування платників Чернівецької ОДПІ Оксана Дьоміна, протягом восьми місяців цього року від 2936 – ти суб’єктів (в т.ч. 1311 - юридичних осіб, 1625 – фізичних) надійшли повідомлення про офіційне оформлення трудових відносин з працівниками. Загалом чернівецькі працедавці відзвітували про офіційне працевлаштування 20053-х громадян.

Фахівець роз’яснила, що відповідно до норм постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року №413 «Про порядок повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу» повідомлення про прийняття працівника на роботу подається власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом (особою) чи фізичною особою до територіальних органів Державної фіскальної служби за місцем обліку їх як платника єдиного внеску, за формою згідно з додатком, до початку роботи працівника за укладеним трудовим договором одним із таких способів:

 - засобами електронного зв'язку з використанням електронного цифрового підпису відповідальних осіб відповідно до вимог законодавства у сфері електронного документообігу та електронного підпису;

- на паперових носіях разом з копією в електронній формі;

- на паперових носіях, якщо трудові договори укладено не більше ніж із п'ятьма особами.

Зверніть увагу, що  згідно ч.3 статті 24 Кодексу законів про працю України працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: офіційне працевлаштування чернівці, чернівці офіційна робота

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