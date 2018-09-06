



Російський омбудсмен назвав Сенцова цілком здоровим - 06.09.2018 16:01

Анатолій Сак, що є уповноваженим з прав людини в Ямало-Ненецькому автономного окрузі Росії провів зустріч з українським політв’язнем - режисером Олегом Сенцовим. Зустріч, що відбулась в колонії "Білий Ведмідь" у Лабитнангі, тривала близько 30 хвилин.

За словами Сака, Сенцов виглядає адекватним, спокійним та цілком здоровим, враховуючи той факт, що режисер голодує вже 115 днів.

Наразі повідомляється, що в’язню проводять добровільну медикаментозну допомогу - власне, ставлять крапельниці.

Омбудсмен зазначив, що Сенцов наразі нічного не потребує. Анатолій Сак за результатами бесіди заявив, що режисер не має наміру припиняти голодування. Окрім того, він не має бажання спілкуватись із представниками різних релігійних конфесій, з правозахисниками. Він обгрунтував це тим, що йому вистачає спілкування з уповноваженим з прав людини та власним адвокатом.

Платинова Буковина

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