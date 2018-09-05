Умань готується прийняти 40 тисяч паломників-хасидів- 06.09.2018 11:26
Традиційно кожного року тисячі хасидів з усіх куточків світу масово приїздять до Умані з паломництвом з приводу святкування юдейського Нового року.
У 2018 році на святкування Рош ха-Шана очікується близько 40 тисяч паломників, і на сьогоднішній день вже прибуло близько 3 тисяч гостей з-за кордону. Місцева поліція вже розгорнула заходи з забезпечення громадського порядку та безпеки в місцях масового перебування хасидів.
Також повідомляється, що 20 поліцейських з Ізраїлю прибудуть в Умань в рамках співпраці.
Відзначимо, що святкування Нового року за юдейським календарем розпочнеться 9 вересня. Хасиди святкуватимуть Рош ха-Шана протягом трьох днів. Цього разу хасиди будуть відзначати початок 5778 року.
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