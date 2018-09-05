Футболістів в Парагваї допомагає тренувати... собака

- 06.09.2018 10:57
Футболістів в Парагваї допомагає тренувати... собака

В Парагваї є футбольний клуб під назвою "2 травня". Особливо зірок з неба команда під керуванням головного тренера Карлоса Хари Сагієра не хапає, однак, вона відома завдяки зовсім іншій персоні. нею є незвичайний помічник тренера.

Справа в тому, що помічником тренера є ніхто інший, як собака на прізвисько Тесапара. Робота Тесапари заключається в участі у тренуваннях разом із футболістами, а також підтримка спортсменів на лавці запасних, де пес часто проводить свій час.

Сагієр зазначає, що одного разу пригостив собаку емпанадою (традиційна для латиноамериканських країн випічка, в буквальному сенсі - будь-який пиріжок із начинкою - прим.), після чого пес від нього не відходив ані на крок. Тренер повідомив, що у Тесапари змінюється колір очей - якщо вранці очі собаки можуть бути світло-блакитними, то вони ввечері вже мають зовсім інше забарвлення. Щодо роботи помічником тренера, то пес на тренуваннях намагається копіювати рухи футболістів, а значить, і тренується разом із ними. 

Живе Тесапара на території футбольного клубу, не втікає і любить супроводжувати тренера.

Історія з собаками-помічниками футбольних тренерів - не поодинока. Справа в тому, що в українського тренера Віталія Кварцяного (ФК Волинь) свого часу помічником був пес Роккі. Серед футболістів та експертів навіть ходили чутки, що саме Рокдопомагав гравцям налаштовуватись на гру та навчав їх відбору. Повідомлялось, що у Кварцяного за часів його роботи в Кривому Рогу на столику біля ліжка стояли три сімейні світлини у рамках, серед яких - одна з фото собаки.

Платинова Буковина

Ключові слова: собака помічник тренера, парагвай собака тренує футболістів

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