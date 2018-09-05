Переобладнання мікроавтобусів Чернівці

- 05.09.2018 16:23
Переобладнання мікроавтобусів Чернівці

Переобладнання мікроавтобусів — актуальна на сьогоднішній день послуга, як для Чернівців, так і для інших міст України — Снятина, Тернополя, Івано-Франківська, Заліщиків тощо. Переобладнання мікроавтобусів Чернівці передбачає цілий комплекс послуг, що включають у себе врізку скла, вікон, встановлення та переобивку сидінь, перестилку підлог, монтаж та демонтаж каркасів та поличок для вантажу.

Якщо вас зацікавила послуга «переобладнання мікроавтобусів Чернівці», звертайтесь до сервісу Кораблик у Чернівцях тел. 050 536-74-90, 050 675-80-85, 050 672-16-11, де вам буде надано кваліфіковані та якісні послуги за приємними цінами.

Мікроавтобус — це зручний транспорт, що відрізняється відносно невеликими габаритами та універсальністю, оскільки він може бути використаний як для пасажирських, так і вантажних перевезень — в залежності від поставлених вами цілей. Саме тому питання переобладнання мікроавтобусів дуже актуальне. За допомогою вашого переобладнаного транспорту ви зможете заробляти більше, і ваш «залізний кінь» вже невдовзі відіб’є вартість переобладнання та допоможе вийти в плюс.

Переобладнання мікроавтобусу Чернівці передбачає комплекс заходів, що направлений на покращення комфорту в мікроавтобусі, збільшення параметрів зручності. Окрім того, переобладнання зазвичай допомагає звільнити більше місця для перевезення більшої кількості пасажирів або вантажу, в залежності від обраного вами типу переобладнання — на пасажирский чи вантажний транспорт.

Якщо йдеться про переобладнання вантажного мікроавтобусу на пасажирський, то здійснюється заміна обшивки салону, замінюється покриття підлоги, встановлюються сидіння, врізаються вікна, додається вентиляція. Необхідно також потурбуватись про утеплення обшивки, аби забезпечити комфорт пасажирських перевезень в холодну пору року. Не забуваймо, що для переобладнання варто виконати роботи з подовження каркасу та зміцнення підвіски. Можливе встановлення додаткового опалення, аудіосистем, освітлення.

Якщо мікроавтобус переобладнується на вантажний, то в цьому випадку можливе встановлення спеціальних полиць, шаф та верстатів, додаткового обладнання, зокрема, підйомників та іншого завантажувально-розвантажувального обладнання, холодильників тощо.

Якщо ви вирішили переобладнати свій транспорт відповідно до вимог роботи, звертайтесь до спеціалістів нашого сервісу за тел. 050 536-74-90, 050 675-80-85, 050 672-16-11 — вони проконсультують вас стосовно можливостей вашого авто, запропонують оптимальні варіанти та зроблять переобладнання в розумні терміни за приємною ціною.  

Платинова Буковина, Чернівці

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