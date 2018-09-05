



Американець виграв у лотерею завдяки нагадуванню друга - 05.09.2018 15:28

Придбати лотерейний білет буквально в останню хвилину та зірвати куш - проста річ для американця Джозефа Руїса. Найбільш цікаве в цій ситуації є те, що Джозеф взагалі забув про лотерею, і нагадав йому про це його приятель.

Руїз повернувся 28 серпня додому довше звичного часу, тому йому було ліньки купувати лотерейний білет, хоч він і планував. Тим не менш, після того, як Джозефу зателефонував його друг та поцікавився, чи не забув той придбати квиток на вечірній розіграш, американець все ж вирішив в останній момент випробовати долю. Цікаво, що Руїз частенько бере лотерейні білети, але робить це радже зранку, аніж ввечері.

Американець відзначив, що вечірня покупка була не єдиною зміною в звичному розпорядку. Зазвичай лотерейні білети він купує на заправці, а цього разу він придбав білет в крамничці поблизу його помешкання. Можливо, така була вдача, але тепер Джозеф планує частіше змінювати звички, адже в його випадку - це на щастя.

Чоловікові пощастило вгадати п’ять номерів із шести, в тому числі - і номер бонусної кульки, що принесло йому загалом виграш у розмірі 10 тисяч доларів (понад 28 тисяч гривень). Джозеф вважає, що виграв дуже вчасно, адже ця сума дозволить йому розрахуватись з боргами та виплатити рахунки. Невідомо, чи перепаде щось з цього виграшу товаришеві, який вчасно нагадав про лотерейний квиток.

Платинова Буковина, Чернівці

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