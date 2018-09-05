



США: Хто заважає ядерному роззброєнню КНДР - 05.09.2018 12:45

За словами постійного представника США при НАТО Ніккі Хейлі, опір ядерному роззброєнню Північної Кореї чинять Китай та Росія.

Хейлі також відзначила, що Сполучені штати підтримують регулярний контакт із Південною Кореєю стосовно питань санкцій до Пхеньяну, а також стосовно питань денуклеаризації Корейського півострова.

Постійний представник США при НАТО відзначила, що наразі є очевидними діалог та призупинення випробовувань. Однак, на її думку, таке положення справ буде дійсне лише в тому випадку, допоки США зберігають свою чітку позицію стосовно санкцій.

Однак, певні проблеми можуть створювати Росія та Китай. Власне, проблеми стосуються роботи комітету 1718 СБ ООН, що веде спостереження за виконанням санкцій відносно Північної Кореї. Хейлі зазначила, що невиконання Росією та Китаєм правил, що передбачені для усіх інших країн, є очевидним. Також варто зазначити, що не є виключенням також відношення цих держав до КНДР.

Наразі, повідомила Ніккі Хейлі, єдиним важелем впливу, що може примусити Пхеньян відмовитись від ядерної зброї, є лише санкції.

Платинова Буковина

Всі новини