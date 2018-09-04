



Коли Рада розглядатиме закон про автівки з Європи - 05.09.2018 11:27

Розгляд законопроектів стосовно розмитнення автівок з Європи, а також оподаткування легкового автотранспорту акцизним податком будуть запланований Верховною Радою України на наступний тиждень.

Про це повідомила народний депутат та очільниця комітету парламенту з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна.

Готові таблиці для розгляду даних законопроектів мають надійти наступного тижня. Тоді ж буде проведене засідання робочої групи комітету. До другого читання розпочнеться робота над законопроектами. Вже після відпрацюванння комітет пропонуватиме дані законопроекти до включення до порядку денного.

Законопроекти № 8487 і № 8488, які стосуються решулюванння ввезення транспортних засобів на територію України, були підтримані парламентом України в першому читанні. Частина водіїв, що вже їздять на так званих "євробляхах" лише виграють, якщо дані законопроекти будуть прийняти.

Висновок по закону стосовно автівок на єврономерах був підготований раніше Кабінетом Міністрів. Уряд висловлює підтримку закону №8487 дли зниження акцизу на розмитнення транспорту з Європи. Проте в Кабміні зазначили, кожного року бюджет Україи втрачатиме близько 2 мільярдів гривень.

Платинова Буковина

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