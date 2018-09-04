



Спостерігачі ОБСЄ не побачили тіла вбитого Захарченка - 05.09.2018 10:24

Спостерігачі СММ ОБСЄ так і не побачили тіла вбитого ватажка ДНР Олександра Захарченка та його охоронця, що загинули в Донецьку під час вибуху 31 серпня 2018 року.

Про це сопстерігачі відзначили в своєму звіті.

Представники спеціальної моніторингової місії ОБСЄ відзначили, що за офіційною версією смерть Захарченка сталась через вибух. Даний вибух мав місце неподалік ваід офісу ОБСЄ в Донецьку - усього у 200 метрах від нього. Представники ОБСЄ оперативно прибули на місце події та побачили огороджену територію навколо ресторану.

Один з командирів донецьких бойовиків повідомив спостерігачам, що стався вибух, в результаті якого ватажок "ДНР" Олександр Захарченко загинув, та ще одна особа з числа бойовиків отримала поранення. ОКрім того, чоловік повідомив, що усього було травмовано дев’ятеро осіб.

В Інституті невідкладної та відновної хірургії імені В.К.Гусака повідомили, що до них було оставлено шестеро людей, що постраждали від вказаного вибуху. Інші дані відносно цього випадку повідомляти відмовились.

Платинова Буковина

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