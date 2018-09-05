



Як отримати страховий стаж за доплату - 05.09.2018 09:54

За інформацією заступника начальника управління, начальника відділу адміністрування податків і зборів Чернівецького управління ГУ ДФС у Чернівецькій області Андрія Світового, фізичні особи мають право на добровільну сплату єдиного внеску у розмірі 22 відсотки до визначеної бази нарахування єдиного внеску.

Так, відповідно до абзацу п’ятого частини першої ст. 10 Закону України від 08 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон № 2464-VI) платниками, які мають право на добровільну сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – ЄВ), є особи, які досягли 16-річного віку та не перебувають у трудових відносинах з роботодавцями, визначеними п. 1 частини першої ст. 4 Закону № 2464-VI, та не належать до платників ЄВ, визначених пп. 4, 5 та 5 прим. 1 частини першої ст. 4 Закону № 2464-VI, у тому числі іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають або працюють в Україні, громадяни України, які працюють або постійно проживають за межами України, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, – виключно на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

Згідно з частиною другою ст. 10 Закону № 2464-VI особи, зазначені в частині першій ст. 10 Закону № 2464-VI, беруть добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування протягом строку, визначеного в договорі про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, але не менше одного року (крім договорів про одноразову сплату).

З особою, яка подала заяву про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, в строк не пізніше ніж 30 календарних днів з дня отримання заяви укладається договір про добровільну участь відповідно до типового договору (абзац третій частини третьої ст. 10 Закону № 2464-VI),- пояснив Андрій Іванович.

Базою нарахування ЄВ для осіб, які беруть добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, є суми, що визначаються такими платниками самостійно, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом № 2464-VI. При цьому сума ЄВ не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за кожну особу (п. 3 частини першої ст. 7 Закону № 2464-VI).

Договором про добровільну участь може бути передбачена одноразова сплата особою єдиного внеску за попередні періоди, в яких особа не підлягала загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню (у тому числі за період з 1 січня 2004 року по 31 грудня 2010 року). Сума сплаченого єдиного внеску за кожен місяць такого періоду не може бути меншою за мінімальний страховий внесок на дату укладення договору, помножений на коефіцієнт 2 (частина п’ята ст. 10 Закону № 2464-VI).

Частиною шостою ст. 10 Закону № 2464-VI визначено, що ЄВ для осіб, які мають право на добровільну сплату єдиного внеску встановлюється у розмірі, визначеному ст. 8 Закону № 2464-VI (крім випадків одноразової сплати, передбачених частиною п’ятою ст. 10 Закону № 2464-VI).

Згідно з частиною п’ятою ст. 8 Закону № 2464-VI ЄВ для платників, зазначених у ст. 4 Закону № 2464-VI, встановлюється у розмірі 22 відс. до визначеної бази нарахування ЄВ.

Для укладання договору про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, передбачено п.п.1 п. 2 розд. V Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.04.2015 № 449 із змінами і доповненнями (далі – Інструкція № 449) слід подати ряд документів, до фіскальних органів за місцем проживання:

- заяву про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування або про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування (одноразова сплата єдиного внеску) за формою згідно з додатком 3 до Інструкції № 449;

- копію трудової книжки (за наявності);

- виписку з системи персоніфікованого обліку (ОК-5);

- копію документа, що посвідчує особу.

Особи, зазначені у абзаці другому п. 1 розд. V Інструкції № 449, а саме члени особистого селянського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (одночасно на пенсійне, на випадок безробіття, у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності), надають також документ, що підтверджує їх членство у такому господарстві.

Довідково: враховуючи положення п.5 ст. 1 Закону № 2464-VI та розмір мінімальної заробітної плати, встановлений Законом України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», у 2018 році мінімальний страховий внесок за кожен місяць становить 819,06 грн. Для одноразової сплати за попередні періоди згідно з договором про добровільну участь необхідно буде сплатити за кожен місць 1638,12 гривень.

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ

Платинова Буковина, Чернівці

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